Байден на Генассамблее ООН пообещал продолжать поддержку Украины

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтон и его союзники продолжат оказывать поддержку Украине, ведущей боевые действия против РФ, заявил во вторник президент США Джо Байден.

"США вместе с союзниками и партнерами продолжат поддерживать украинцев, защищающих суверенитет, свободу", - сказал он, выступая на Генассамблее ООН.

Байден заверил, что США "желают завершения боевых действий (...), поддерживают стремление Украины к справедливому миру". По его мнению, такое развитие событий возможно, если Россия изменит позицию по событиям на Украине.