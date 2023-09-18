БПЛА возглавляемой США коалиции опасно сблизился с российским Су-35 в небе Сирии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об опасном сближении в понедельник беспилотника MQ-9 возглавляемой США международной коалиции с самолетом Су-35 ВКС России.

"18 августа в 8:00 на высоте около 7000 метров произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет по контролю воздушного пространства Сирийской Арабской Республики западнее реки Евфрат", - сказал на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения.

Кулить сообщил также, что "за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 13 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов". Кроме того, "в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 8 нарушений воздушного пространства Сирии парой истребителей F-35, парой истребителей F-16, парой истребителей Typhoon и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул контр-адмирал.

Кроме того, проинформировал замруководителя ЦПВС, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинциях Идлиб и Алеппо, в результате которых получили ранения 11 сирийских военных.