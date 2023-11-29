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Евросоюз предложил Турции возобновить диалог высокого уровня

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз хотел бы иметь взаимовыгодные отношения с Турцией и предлагает возобновить диалог высокого уровня, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы желаем и предлагаем возобновить диалог высокого уровня в рамках Совета ассоциации, приостановленный в 2019 году. Но в то же время мы ясно заявляем, каковы наши ожидания. Мы хотим сохранения спокойствия в Восточном Средиземноморье, содействия процветанию региона - и все это с помощью Турции", - сказал он.

Боррель представил прессе свой совместный с Еврокомиссией доклад о состоянии политических, экономических и торговых отношений ЕС-Турция в соответствии с поручением Европейского совета от 29-30 июня 2023 года. Этот доклад, по его словам, не затрагивает переговоров о присоединении Турции к ЕС, а описывает "более общие отношения с Турцией, не касаясь ее кандидатуры".

"Речь идет о важном соседе, о ключевом партнере и, не будем также забывать, о стране-кандидате на вступление в Европейский союз, даже если переговоры об этом остаются в тупике", - сказал глава дипломатии ЕС.

Боррель сообщил, что предложения, содержащиеся в докладе, включают такие направления, как торговля, инвестиции, миграция, взаимосвязь, экологический и цифровой переходы, энергетика и другие. Также речь идет о либерализации визового режима.

В качестве первого этапа Брюссель предлагает начать переговоры о модернизации таможенного союза ЕС-Турция.

"Мы ясно настаиваем на наших ожиданиях от Турции, а именно: устранении наших торговых противоречий, сотрудничестве с Европейским союзом с целью воспрепятствовать обходу европейских санкций против России, создании благоприятного климата для возобновления переговоров по Кипру. Диалог об основных правах и правовом государстве остается в центре отношений между Европейским союзом и Турцией", - объяснил Боррель.

Он подчеркнул, что теперь европейские лидеры должны дать установки относительно того, как продолжать отношения ЕС с Турцией.

Евросоюз Жозеп Боррель Кипр Средиземноморье Турция
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