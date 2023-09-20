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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Байден обсудил тему энергетической безопасности с коллегами из Центральной Азии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе встречи с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в Нью-Йорке поднял тему энергетической безопасности, сообщает Белый дом.

"Мы с вами обсуждаем тему возможного нового диалога по жизненно важным полезным ископаемым. Это необходимо, чтобы укрепить нашу энергетическую безопасность и цепочки поставок", - приводит администрация США слова Байдена, сказанные после этой встречи.

Также, по словам президента США, речь на переговорах шла о борьбе против терроризма, укреплении экономических связей.

Джо Байден США Таджикистан Туркменистан
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