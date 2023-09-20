В Финляндии начали строить авиабазу для американских истребителей F-35

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Финляндии в Рованиеми началось строительство авиабазы для новых многоцелевых истребителей F-35 производства США.

"Первые истребители сил обороны Финляндии будут поставлены воздушному командованию Лапландии в Рованиеми в 2026 году, и их планируется эксплуатировать до 2060-х годов", - сообщил в среду портал Yle.

Подготовительные работы начались в июне этого года, а фактическое строительство - в сентябре. Предполагается, что строительство объектов технического обслуживания, обучения и хранения, а также аэродромных сооружений продлится до 2027 года.

Как ожидается работы обойдутся в сумму около 150 млн евро.

В настоящее время ВВС Финляндии располагают 62 истребителями McDonnell Douglas F/A-18 Hornets. Ранее сообщалось, что в 2025 году начнется их "вывод на пенсию" и в основном предполагается отправить самолеты на запасные части.

Им на смену начнут поступать до 2030 года 64 истребителя Lockheed Martin F-35A Lightning II.