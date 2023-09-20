Алиев заявляет о намерении создать в Карабахе привлекательные условия для жизни

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерении создать для армян, проживающих в Карабахском регионе страны, привлекательные условия для жизни.

"Когда закончилась Вторая Карабахская война, я сказал, что мы превратим Карабах и Восточный Зангезур в рай, и мы превращаем его в рай... Такие же условия мы создадим в Ханкенди, Агдере, Ходжавенде, селах и Аскеране. Это в наших руках", - заявил Алиев в среду в обращении к народу.

Он отметил, что армяне Карабаха - это граждане Азербайджана. "Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит поворот к лучшему, потому что наше намерение - строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. У нас нет проблем с армянским народом, у нас нет и вражды", - заметил президент Азербайджана.

По его словам, "сегодня для простых людей, живущих в Карабахе, создан новый исторический шанс". "Они не должны упустить этот шанс", - считает Алиев.

Он добавил, что в Азербайджане "никогда не обвиняли армянский народ в Ходжалинском геноциде, разрушении наших городов, сел, вскрытии могил", что, по словам президента, нельзя сказать про карабахских лидеров. "Мы привлекаем их к ответственности и будем это делать. Некоторые из них уже получили заслуженное наказание, остальные тоже получат", - заявил глава государства.