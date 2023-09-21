Лавров проводит встречу с Гросси на полях Генассамблеи ООН

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН.

"Вы заявили о том, что встретитесь с нами и украинцами. Я думаю, сверить часы важно", - сказал Лавров.

Гросси в разговоре с журналистами подтвердил, что планирует посетить РФ в ближайшее время.

Ранее гендиректор МАГАТЭ неоднократно заявлял о необходимости обеспечения принципов ядерной безопасности Запорожской АЭС, где работает миссия организации. По его словам, станция не должна использоваться для совершения атак или в качестве объекта обстрелов.