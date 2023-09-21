Лавров заявил, что Россия продолжит взаимодействовать с МАГАТЭ для обеспечения безопасности ЗАЭС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, что Москва продолжит взаимодействовать с агентством для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, сообщает российский МИД в четверг.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным направлениям деятельности Агентства. Были также подробно обсуждены вопросы безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Подтвержден настрой российской стороны на продолжение дальнейшего взаимодействия с Агенством с целью купирования создаваемых киевским режимом угроз эксплуатации ЗАЭС и обеспечения ее нормального функционирования", - говорится в сообщении.

Также отмечен долгосрочный "губительный эффект" от применения боеприпасов с обедненным ураном украинскими военными, добавили в МИД РФ.