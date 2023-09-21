Сенат США утвердил генерала Брауна председателем Объединенного комитета начальников штабов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Сенат США утвердил кандидатуру генерала Чарльза Брауна на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Сенаторы проголосовали 83 голосами "за" кандидатуру Брауна, 11 выступили "против".

Браун сменит на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, срок полномочий которого истекает 1 октября.

В 2020 году Браун стал первым афроамериканцем, утвержденным на пост главнокомандующего военно-воздушными силами США.

В качестве председателя Объединенного комитета начальников штабов он будет вторым после Колина Пауэлла афроамериканцем, занявшим этот пост.

Кроме того, утверждение Брауна знаменует первый случай в истории США, когда оба высших руководителя Пентагона - министр обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов - афроамериканцы.

Ожидается, что на этой неделе сенат также проголосует за утверждение генерала Эрика Смита в качестве командующего корпусом морской пехоты и генерала Рэнди Джорджа в качестве начальника штаба армии.