Генерал Браун стал председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Генерал Чарльз Браун принес присягу на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США в присутствии президента США Джо Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина. Церемония прошла в Арлингтоне в Виргинии.

Браун сменил на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли. На церемонии Байден и Остин поблагодарили уходящего в отставку Милли за службу.

Армии США требуется проводить модернизацию и осваивать новые подходы к решению стоящих перед ней задач, заявил Браун после церемонии. Генерал Марк Милли, со своей стороны, заверил, что армия США "готова к действиям".

Генералу Брауну 61 год, он родился в Техасе в семье военных. Военную службу он начал в 1985 году.

Среди прочего, он занимал должность заместителя командующего Центрального командования США на базе ВВС Макдилл.

В 2020 году Браун стал первым афроамериканцем, утвержденным на пост главнокомандующего военно-воздушными силами США.

Он стал вторым после Колина Пауэлла афроамериканцем, занявшим пост председателя Объединенного комитета начальников штабов.