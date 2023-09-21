Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Забастовка в Греции привела к перебоям в работе общественного транспорта

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники госсектора в Греции объявили в четверг забастовку в знак протеста против планов правительства изменить трудовое законодательство, сообщает газета Kathimerini.

Среди бастующих - учителя, врачи и сотрудники транспортной сферы.

В стране значительно нарушена работа общественного транспорта. В частности, сокращенный рабочий день объявили железнодорожники и водители автобусов. В Афинах на время забастовки не работает метро. Паромные переправы также работают с ограничениями. Некоторые дороги в стране перекрыты протестующими. При этом авиатранспорта ситуация не коснулась.

Занятия в четверг отменены во многих школах, сокращено количество работающего персонала в больницах.

Новый законопроект, в том числе предполагает разрешить сотрудникам, работающим полный день, иметь вторую работу и работать до 13 часов в день. Кроме того, предлагается разрешить работодателям вводить шестидневную рабочую неделю. Помимо этого, законопроект позволяет увольнять сотрудника без предупреждения в течение первого года его работы.

В правительстве Греции считают, что такие меры позволят устранить незадекларированную работу и повысить занятость в целом. Противники законопроекта уверены, что он является посягательством на права трудящихся и создают "варварские" условия труда.

Греция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Эстонии отвели полгода на перерегистрацию или вывоз машин с номерами РФ

Расходы американцев на Хэллоуин достигнут рекордных $12,2 млрд

Расходы американцев на Хэллоуин достигнут рекордных $12,2 млрд

GM приостановила работу завода в Канзасе и временно уволила 2 тыс. человек

GM приостановила работу завода в Канзасе и временно уволила 2 тыс. человек

Латвия денонсирует договор о правовой помощи с Россией

Латвия денонсирует договор о правовой помощи с Россией

В Евлахе завершилась встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха

В Евлахе завершилась встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха

Задержаны первые подозреваемые по делу о гибели миротворцев РФ в Карабахе

Алиев в разговоре с Путиным принес извинения за гибель миротворцев в Карабахе

Алиев в разговоре с Путиным принес извинения за гибель миротворцев в Карабахе

Путин и Алиев обсудили первоочередные шаги по стабилизации обстановки в Карабахе

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

МВД непризнанной НКР сообщило об обстреле Степанакерта с азербайджанской стороны

Голливудские сценаристы приблизились к соглашению с киностудиями

Голливудские сценаристы приблизились к соглашению с киностудиями
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });