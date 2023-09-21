На заводе по производству ядерного оружия США возникли сбои в энергоснабжении

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - На заводе по производству ядерного оружия Pantex в американском штате Техас в результате неполадок в сетях возникли перебои в энергоснабжении, сообщило его руководство.

Без электричества остались несколько зданий предприятия.

В настоящее время предпринимаются меры для восстановления энергоснабжения. "Проблемы установлены, проводятся работы по их устранению", - говорится в сообщении.

В связи с неполадками отменены рабочие смены сотрудников предприятия, не имеющих критически важного значения для выполнения производственных задач.

Завод является одним из ключевых американских предприятий по пополнению ядерного арсенала США и Великобритании и утилизации ядерного оружия.