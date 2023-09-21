Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Ереван рассматривает усиления армии в сотрудничестве с новыми партнерами

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - - Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил о возможности усиления армии через сотрудничество с новыми партнерами.

"У нас есть возможность усилить нашу армию, находя новых партнеров, к примеру, таких, как Индия. С Индией мы имеем очень хорошие отношения в сфере безопасности", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

При этом он отметил: "С января-февраля 2021 года Армения тесно сотрудничала с Россией, чтобы министерства обороны двух стран в сотрудничестве реформировали нашу армию. После этого в мае произошло нападение Азербайджана, потом произошло нападение в ноябре, и Россия, кажется, отказалась от этого (сотрудничества - ИФ)".

В феврале 2022 года в Москве состоялась встреча министров обороны России и Армении, на которой, как тогда сообщало армянское Минобороны, в частности, обсуждалась модернизация и реформирование вооруженных сил закавказской республики.

Армения Армен Григорян Индия Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Армения призвала СБ ООН направить миротворческую миссию в Карабах

В СБ ООН призвали покончить с любым противостоянием в Карабахе

В СБ ООН призвали покончить с любым противостоянием в Карабахе

Экс-CFO "НОВАТЭКа" Марк Джетвей приговорен в США к более чем 7 годам заключения

Экс-CFO "НОВАТЭКа" Марк Джетвей приговорен в США к более чем 7 годам заключения

Полиция пытается разблокировать перекрытые демонстрантами улицы в Ереване

Полиция пытается разблокировать перекрытые демонстрантами улицы в Ереване

В Азербайджане завели два уголовных дела из-за гибели миротворцев РФ в Карабахе

Армянская оппозиция заявила о начале массовых акций неповиновения

Руперт Мердок отойдет от руководства Fox Corp. и News Corp.

Руперт Мердок отойдет от руководства Fox Corp. и News Corp.

В Британии пятерым болгарам предъявили обвинение в шпионаже в пользу России

В Эстонии отвели полгода на перерегистрацию или вывоз машин с номерами РФ

Расходы американцев на Хэллоуин достигнут рекордных $12,2 млрд

Расходы американцев на Хэллоуин достигнут рекордных $12,2 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });