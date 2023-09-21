Ереван рассматривает усиления армии в сотрудничестве с новыми партнерами

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - - Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил о возможности усиления армии через сотрудничество с новыми партнерами.

"У нас есть возможность усилить нашу армию, находя новых партнеров, к примеру, таких, как Индия. С Индией мы имеем очень хорошие отношения в сфере безопасности", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

При этом он отметил: "С января-февраля 2021 года Армения тесно сотрудничала с Россией, чтобы министерства обороны двух стран в сотрудничестве реформировали нашу армию. После этого в мае произошло нападение Азербайджана, потом произошло нападение в ноябре, и Россия, кажется, отказалась от этого (сотрудничества - ИФ)".

В феврале 2022 года в Москве состоялась встреча министров обороны России и Армении, на которой, как тогда сообщало армянское Минобороны, в частности, обсуждалась модернизация и реформирование вооруженных сил закавказской республики.