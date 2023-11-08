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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Армения закупит у Индии системы борьбы с БПЛА на сумму $41,5 млн

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Армения закупит у Индии системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) на сумму $41,5 млн в рамках оборонного контракта на $245 млн, сообщает госинформагентство "Арменпресс" со ссылкой на Eurasian Times.

Речь идет о закупке систем, разработанных разработанные индийской компанией Zen Technologies. Они обнаруживают и классифицируют беспилотники, а также устраняют угрозу, нарушая систему связи. Стоимость контракта включает средства на подготовку военнослужащих к работе с системами.

Zen Technologies объявила, что совет компании 28 октября одобрил открытие филиала в Армении.

В ноябре 2022 года индийская The Economic Times сообщала, что Индия получила крупный заказ на поставку вооружения в Армению. Ожидается, что в ближайшие месяцы в Ереван будет поставлено оружия почти на $245 млн. Источники сообщили изданию, что заказ предусматривает первый в истории экспорт многоствольных реактивных пусковых установок Pinaka, которые находятся на вооружении индийской армии, а также поставки противотанковых ракет и боеприпасов.

В марте 2023 года возможности расширения армяно-индийского сотрудничества в сфере обороны обсудили на встрече в Дели начальники Генштабов ВС Армении и Индии Эдвард Асрян и Анил Чаухан.

Армения Индия
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