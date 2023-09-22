Истребители F-35 НАТО впервые протестировали посадку на шоссе в Европе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Истребители пятого поколения F-35 НАТО впервые совершили посадку на шоссе в Европе, сообщило в пятницу Воздушное командование альянса.

По его данным, два норвежских истребителя F-35 накануне выполнили посадку для дозаправки на шоссе в районе финского города Терво. Он расположен примерно в 215 км от российской границы.

Пара F-35 принимала участие в совместных учениях с истребителями ВВС Финляндии F-18.

Американские истребители F-35B ранее уже отрабатывали посадку на автостраду, однако на этот раз была проведена так называемая операция STOVL (короткий взлет/вертикальная посадка), в рамках которой такой самолет может садиться более или менее вертикально, как, например, на авианосец, сообщили в НАТО.