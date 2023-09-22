Умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано

Бывший президент Италии Джорджо Наполитано Фото: Camilla Morandi - Corbis/Corbis via Getty Images

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент Италии Джорджо Наполитано скончался в Риме в возрасте 98 лет, сообщает в пятницу газета Corriere Della Sera.

Издание отмечает, что у бывшего главы государства в последние годы участились проблемы со здоровьем. В 2018 и 2022 годах он перенес серьезные операции.

Наполитано родился в Неаполе. В 1940-х годах начал заниматься политикой, вступил в итальянскую компартию. За свою карьеру его множество раз избирали в парламент. Во второй половине 1990-х годов Наполитано был главой МВД Италии. Пост президента страны он занимал с 2006 по 2015 год.