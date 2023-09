В Китае обновили список 20 системно важных банков

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Китайские регуляторы финансовой отрасли опубликовали новую версию списка системно значимых банков страны, который состоит из 20 фининститутов, сообщает "Синьхуа".

Шесть из них являются государственными коммерческими банками, девять - акционерными коммерческими банками и пять - городскими коммерческими банками, говорится в сообщении Народного банка Китая и Национального управления финансового регулирования (NAFR).

В том числе в него входят крупнейшие банки страны Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China, China Construction Bank (CCB) и Agricultural Bank of China. В число менее крупных банков, которые были включены в список, входят Bank of Communications, China Merchants Bank, Industrial Bank, China CITIC Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Postal Savings Bank of China, China Everbright Bank, China Minsheng Bank, Ping An Bank, Huaxia Bank и другие.

Кроме того, в список попал Bank of Nanjing, который не присутствовал в нем в прошлом году.

Системно значимые банки характеризуются значительными масштабами деятельности, высокой сложностью бизнеса, сильной взаимосвязью с другими фининститутами и ключевой ролью в предоставлении услуг в финансовой системе. Их стабильная работа имеет решающее значение для общей стабильности финсистемы страны. В связи с этим такие банки являются предметом более жесткого регулирования, включая дополнительные требования к капиталу, уровню рискованных операций, а также раскрытию информации.