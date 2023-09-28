В Ташкенте произошел взрыв на промышленном складе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Ташкенте на промышленным складе рядом с аэропортом произошел взрыв, вызвавший сильный пожар, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана. Там уточнили, что это произошло в массиве "Строитель" в Сергелийском районе города.

Сигнал о случившемся поступил в ведомство в 02:43 (00:43 по Москве). Пожар ликвидировали в 5:02, его тушили 16 пожарных расчетов. Причины взрыва устанавливаются.

В Минздраве Узбекистана сообщили, что есть пострадавшие, не уточнив, сколько их.

Как сообщает АО Uzbekistan Airports, произошедшее никак не повлияло на работу аэропорта столицы: "Международный аэропорт "Ташкент" функционирует без ограничений в штатном режиме".