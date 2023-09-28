Взрывом на складе в Ташкенте повредило ближайшие дома и станцию метро

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Взрыв на промышленном складе в Ташкенте повредил ближайшие дома, где вылетели стекла и обсыпалась облицовка фасадов, а также незначительно повредил фасад станции "Quruvchilar" надземной кольцевой линии метро.

Фотографии ближайших к складу домов с разбитыми стеклами и поврежденной облицовкой появились в соцсетях. О повреждении фасада станции метро сообщила пресс-служба ташкентского метрополитена, отметив, что взрыв и пожар не сказались на движении поездов.

Ущерб, причиненный жителям домов, пострадавших при взрыве и пожаре на промышленном складе в Ташкенте будет возмещен за два-три дня, пообещал глава администрации Ташкента Шавкат Умурзаков, побывавший на месте ЧП. Его цитирует сайт мэрии.

Как сообщало МЧС Узбекистана, взрыв, вызвавший сильный пожар, произошел глубокой ночью на складе неподалеку от аэропорта Ташкента. К утру пожар потушили. В Минздраве Узбекистана сообщили, что есть пострадавшие, но не уточнили, сколько.

АО Uzbekistan Airports сообщило, что произошедшее никак не повлияло на работу аэропорта столицы.