Мировые продажи и производство Toyota в августе достигли рекордного уровня

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. в августе нарастил мировые продажи на 9% и объемы производства на 4%, до рекордных значений, на фоне оптимизации поставок и увеличения спроса, говорится в пресс-релизе компании.

Общее число реализованных производителем автомобилей по итогам месяца составило 923 180 штук, а количество сошедших с конвейера машин с учетом дочерних компаний Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd. достигло отметки в 924 509 единиц.

Продажи автомобилей марок Toyota и Lexus в Европе увеличились на 3% год к году, при этом рост в основном пришелся на Италию, Испанию и Англию.

Продажи тех же марок в Азии снизились на 4%, в том числе на 6% в Китае, где производитель испытывает жесткую конкуренцию со стороны американской Tesla и местных автоконцернов, таких как BYD.

Отрицательную динамику в ряде стран региона отчасти компенсировали показатели продаж в Японии и Южной Корее, подскочившие на 45% и 63% соответственно.

В сегменте электромобилей компания также продемонстрировала высокие результаты, продав за август 11 880 машин. С января Toyota реализовала 65 467 автомобилей такого типа, что более чем в два раза превышает уровень в 24 466 единиц за весь 2022 год.

По итогам текущего года автоконцерн планирует произвести 150 тыс. электрокаров, в следующем году - 190 тыс., а в 2025 году - 600 тыс. Ежегодные продажи экологичных машин к 2026 году должны вырасти до 1,5 млн штук.

Конкуренты Toyota - Honda, Nissan и Mitsubishi - тем временем сообщили об ухудшении показателей производства. Honda сократила объем выпуска на 2% в годовом выражении, Nissan - на 3%, Mitsubishi - на 11%.

Акции Toyota потеряли в цене 0,6% по итогам торгов в Токио в четверг. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 49,3%, в то время как индекс Nikkei 225 за тот же период вырос на 22%.