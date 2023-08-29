Toyota остановила работу всех 14 заводов в Японии из-за системного сбоя

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Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Работа всех 28 линий сборки автомобилей на 14 заводах Toyota Motor в Японии приостановлена в связи с проблемой в компьютерной системе по работе с поступающими автокомпонентами, передает агентство Associated Press.

Причины случившегося еще не установлены, однако автопроизводитель полагает, что проблема не связана с кибератакой, заявила представитель компании Савако Такеда, чьи слова приводит AP.

Когда линии возобновят работу, неясно.

Агентство Nikkei ранее сообщило, что утром Toyota приостановила работу 25 линий на 12 заводах и вечером собирается закрыть оставшиеся два - Miyata в префектуре Фукуока и завод дочерней Daihatsu в Киото. По данным Nikkei, сбой коснулся производства автомобилей Toyota и Lexus.

В марте 2022 года Toyota приостановила деятельность всех заводов в связи с кибератакой на своего поставщика Kojima Industries.

Акции Toyota подешевели на 0,2% по итогам торгов в Токио во вторник.