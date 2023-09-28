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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

FT узнала о грядущем назначении главой Минфина КНР экс-губернатора Лань Фоаня

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Бывший губернатор провинции Шаньси Лань Фоань назначен секретарем парткома министерства финансов Китая вместо Лю Куня, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Кроме того, в ближайшее время Лань Фоань должен сменить Лю Куня на посту министра финансов.

В марте депутаты Всекитайского собрания народных представителей продлили полномочия Лю Куня в качестве главы Минфина.

Назначение Лань Фоаня завершает перестановки в экономической команде председателя КНР Си Цзиньпина, отмечает FT.

КНР Китай Лань Фоань
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