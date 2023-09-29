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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

МИД РФ заявил, что Москва не вмешивается в отношения Астаны с третьими странами

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Москве заявили, что не вмешиваются в отношения Казахстана с третьими странами, но рассчитывают, что удастся избежать негативного внешнего воздействия на связи с Астаной, в том числе в экономической сфере.

"Мы не вмешиваемся в отношения Республики Казахстан с третьими странами. Одновременно исходим из того, что между Москвой и Астаной существует целый комплекс договоренностей, определяющих наши отношения как стратегическое партнерство и союзничество", - сообщили журналистам в пятницу в МИД России.

Так российское внешнеполитическое ведомство ответило на просьбу прокомментировать заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о намерении его страны следовать санкционному режиму западных стран против РФ.

Как подчеркнули в МИД РФ, "такой характер двусторонних связей включает конструктивное взаимодействие в сферах политики и безопасности, торговли, инвестиций и многих-многих других".

"Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнерами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию, которая является весьма масштабной и приносит большую выгоду обеим странам, полностью отвечает интересам их народов",- отметили на Смоленской площади.

МИД РФ Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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