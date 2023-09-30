Министр обороны США и глава МИД Индии обсудили сотрудничество в военной сфере

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в ходе состоявшейся в Вашингтоне встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром обсудили возможности углубления взаимодействия в оборонной сфере, сообщил Пентагон.

В частности, речь шла о "расширении оборонно-промышленного сотрудничества и совместного производства оборонных изделий, упрощения логистических процедур для усиления оперативного сотрудничества, продолжения реализации соглашения по двухсторонней оборонной экосистеме INDUS-X", отметило Минобороны США.

Стороны также "обменялись мнениями по целому ряду вопросов безопасности, включая последние события в Восточной Азии и регионе Индийского океана", говорится в релизе.

Как сообщалось, ранее вопросы сотрудничества в сфере обороны, освоения космоса и чистой энергетики с Джайшанкаром обсудил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Американский госдеп отметил, что стороны "подчеркнули сохраняющуюся важность сотрудничества в преддверии предстоящего диалога "2+2" (глав внешнеполитических и оборонных ведомств - ИФ)".