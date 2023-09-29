Госсекретарь США и глава МИД Индии обсудили сотрудничество в сферах обороны и космоса

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе состоявшейся в Вашингтоне встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром обсудил ряд вопросов, касающихся сотрудничества в сфере обороны, освоения космоса и чистой энергетики, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь и министр иностранных дел (...) подчеркнули сохраняющуюся важность сотрудничества в преддверии предстоящего диалога "2+2" (глав внешнеполитических и оборонных ведомств - ИФ), в частности, в областях обороны, космоса и чистой энергетики", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили итоги председательства Индии в G20, а также создание экономического коридора Индия-Ближний Восток-Европа и его потенциала "для создания прозрачных, устойчивых и отвечающих высоким стандартам инвестиций в инфраструктуру", отметили в госдепе.