Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

"Роскосмос" примет участие в открытии Международного астронавтического конгресса в Баку

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Делегация "Роскосмоса" примет участие в выставочной экспозиции открывающегося в понедельник в Баку Международного астронавтического конгресса (IAC-2023), гендиректор госкорпорации Юрий Борисов на его полях проведет переговоры с коллегами из космических агентств других стран.

"Российская сторона примет участие в церемонии открытия конгресса и его выставочной экспозиции", - сообщила пресс-службе госкорпорации.

В ходе дискуссии с участием глав ведущих космических агентств глава "Роскосмоса" "коснется вопросов пилотируемой космонавтики, загрязнения околоземного космического пространства, развития многоспутниковых группировок и программ дистанционного зондирования Земли, ответственного поведения в космосе, подготовки кадров для космической отрасли", отмечается в сообщении.

"У российской делегации запланированы двусторонние встречи с коллегами из космических агентств других стран", - добавили в пресс-службе.

В 2022 году РФ не принимала участие в Международном астронавтическом конгрессе (IAC-2022) в Париже, так как большинству участников российской делегации было отказано в получении визы. МИД РФ выразил в связи с этим протест.

Международный астронавтический конгресс (IAC-2023) проходит со 2 по 6 октября в столице Азербайджана Баку. Конгресс проводится под эгидой Международной астронавтической федерации, объединяющей представителей ведущих космических агентств мира.

МИД РФ Азербайджан Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Ереване заявили о завершении переезда армян из Нагорного Карабаха в Армению

В Ереване заявили о завершении переезда армян из Нагорного Карабаха в Армению

Эрдоган заявил, что террористы не смогут нарушить стабильность в стране

Эрдоган заявил, что террористы не смогут нарушить стабильность в стране

Структуры Минтруда и миграционной службы Азербайджана начали работать в Карабахе

Лидер Нигера заявил, что военные Франции не смогли победить террористов в стране

Лидер Нигера заявил, что военные Франции не смогли победить террористов в стране

Азербайджан объявил бывшего главу непризнанной НКР в международный розыск

Поток жителей Карабаха в Армению почти прекратился

Поток жителей Карабаха в Армению почти прекратился

В Анкаре произошел взрыв

В Анкаре произошел взрыв

СМИ сообщили о прибывшей в Карабах миссии ООН

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 октября

Байден подписал закон о временном финансировании правительства

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });