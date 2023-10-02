Польша передала Украине отремонтированные танки Leopard 2

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Польша передала Украине первые отремонтированные на своей территории танки Leopard 2, сообщил в понедельник польский государственный оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa.

"Пока другие делают заявления относительно будущего, мы действуем по согласованию с украинской стороной. Украинская сторона получила первые танки Leopard, срочно отремонтированные в Bumar-Labedy (военное предприятие в г. Гливице на юге Польши - ИФ)", - говорится в сообщении в твиттере концерна.

"Работа над остальными машинами продолжается", - добавили там.