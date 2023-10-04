Службу внешней разведки Армении возглавила бывший омбудсмен

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Бывший омбудсмен Армении Кристинне Григорян назначена начальником Службы внешней разведки. Как сообщает пресс-служба правительства, такой указ подписал премьер-министр Никол Пашинян.

42-летняя Григорян была уполномоченным по защите прав человека в стране с января 2022 года по январь 2023 года .

Служба внешней разведки Армении была создана в декабре 2022 года. Григорян стала первым ее руководителем. В СВР входит блок внешней разведки, который выведен из Службы нацбезопасности.