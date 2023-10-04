Британский премьер представил план по созданию "поколения некурящих"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о плане создать в стране "покорение некурящих" за счет введения и расширения запрета на продажу сигарет молодежи, сообщает сайт правительства страны.

Соответствующий законопроект подразумевает запрет продажи сигарет гражданам, родившимся после 1 января 2009 года. Он также содержит последовательное повышение возрастной планки, до которой граждане не смогут покупать сигареты, ежегодно на один год. В результате примерно к 2040 году будет достигнут тотальный запрет на продажу сигарет, надеются чиновники, и появится поколение, свободное от этого пристрастия.

По мнению авторов законопроекта, постепенные ограничения для молодежи в результате спасут тысячи жизней и сэкономят деньги и усилия системы государственной здравоохранения NHS.

Кроме того, в правительстве обсуждают возможные ограничения вейпов, в том числе их доступности и привлекательности.

Курение в Великобритании считается причиной каждой четвертой смерти от рака, каждый год эта привычка обходится экономике страны в 17 млрд фунтов. В правительстве назвали курение самой масштабной причиной смертей, которые можно было бы предотвратить.

"Родители не хотят, чтобы их дети начинали курить. Это смертельная привычка, убивающая людей и стоящая нашей системе здравоохранения миллиарды ежегодно", - заявил Сунак.