BlackBerry планирует IPO подразделения в сфере интернета вещей

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Канадский производитель программного обеспечения BlackBerry собирается выделить в отдельную компанию свое подразделение, работающее в сфере интернета вещей (Internet of Things, IoT), и разместить его акции на бирже.

Совет директоров компании пришел к выводу, что "разделение бизнес-сегментов IoT и кибербезопасности в две независимые компании является оптимальным стратегическим решение для BlackBerry", говорится в пресс-релизе компании.

Размещение акций бизнеса IoT ожидается в первом полугодии следующего финансового года. Текущий фингод BlackBerry заканчивается в конце февраля. Советниками при определении стратегических альтернатив для подразделения выступили Morgan Stanley и Perella Weinberg Partners.

Выручка BlackBerry во втором финквартале составила $132 млн, из них $49 млн пришлось на бизнес IoT.

Акции BlackBerry на торгах в Нью-Йорке дешевеют на 6,4%. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 22,6%, до $2,54 млрд, по сравнению с подъемом индекса Standard & Poor's 500 на 11%.