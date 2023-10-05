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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Курды заявили о погибших от ударов Турции по северо-востоку Сирии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Не менее девяти человек погибли в результате ударов турецких военных по провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой курдские службы безопасности.

По утверждениям курдской стороны, среди жертв - шестеро сотрудников местных сил безопасности.

Телеканал отмечает, что Турция регулярно проводила атаки с применением беспилотников на этот район Сирии, который контролируют курды, и чью автономию не признает Дамаск. Однако накануне, после теракта в Анкаре 1 октября, турецкие власти пообещали усилить авиаудары по целям за пределами Турции.

Представитель возглавляемых курдами "Сирийских демократических сил" (СДС) Фархад Шами отметил, что после угроз Турции в регионе наблюдается эскалация ситуации. Он добавил, что авиаудары пришлись как по военным, так и по гражданским объектам, включая нефтяную инфраструктуру.

Ранее 5 октября источник в Минобороны Турции сказал Daily Sabah, что наземная военная операция в Сирии рассматривается Анкарой как один из вариантов устранить угрозу.

Накануне главнокомандующий СДС Мазлум Абди опроверг заявления турецкой стороны, будто участники теракта 1 октября миновали этот регион прежде, чем перебраться в Турцию. Он заявил, что Анкара лишь ищет предлог для оправдания ударов по региону и для начала новой военной кампании.

1 октября близ главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре произошел теракт. Члены "Рабочей партией Курдистана" (РПК), которую в Турции считают террористической, взяли на себя ответственность за нападение.

После этого в Турции в рамках мер против РПК задержали десятки человек. ВВС Турции атаковали укрытия РПК в горах на севере Ирака; также поступали сообщения об авиаударах в Сирии, но турецкие власти это не подтверждали.

В Анкаре заявляли, что любые инфраструктурные и энергетические объекты под контролем РПК в Сирии и Ираке являются законными целями для турецких военных.

СДС Турция РПК Эль-Хасака Сирия
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