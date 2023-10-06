Турция заявила о нейтрализации 26 курдских бойцов на севере Сирии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные нейтрализовали 26 членов Рабочей партии Курдистана (РПК, Анкара считает ее террористической) на севере Сирии, передает Anadolu.

Это произошло в ходе операции против целей РПК, проведенной в ответом на нападение курдов на ВС Турции в районе базы Дабик на севере Сирии в ночь на пятницу.

1 октября близ главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре произошел теракт. Ответственность за атаку взяли на себя члены РПК. После этого в Турции в рамках мер против РПК задержали десятки человек. ВВС Турции атаковали укрытия РПК в горах на севере Ирака; также поступали сообщения об авиаударах в Сирии.

В Анкаре заявляли, что любые инфраструктурные и энергетические объекты под контролем РПК в Сирии и Ираке являются законными целями для турецких военных.