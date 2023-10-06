НАТО решило углублять взаимодействие со странами Ближнего Востока и Африки

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - НАТО намерено переосмыслить политику в отношении Ближнего Востока и Африки и углубить сотрудничество этих регионов.

Как сообщила пресс-служба альянса, для этого генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил группу независимых экспертов, которые должны представить ему доклад в преддверии встречи министров иностранных дел организации в апреле 2024 года.

Предполагается, что эксперты помогут согласовать конкретные предложения по подходам НАТО к развитию отношений со странами Ближнего Востока, северной и тропической Африки к следующему саммиту организации, который пройдет в июле 2024 года в Вашингтоне.

"Доклад должен помочь союзникам проанализировать процессы, которые происходят у южных соседей НАТО, и выработать конкретные рекомендации по формированию будущих подходов альянса, включая выявление возможностей для дальнейшего развития взаимодействия и сотрудничества со странами-партнерами, международными организациями и другими соответствующими игроками", - сказано в пресс-релизе.

Как сообщила в соцсети X заместитель помощника генсека НАТО по общественной дипломатии Кармен Ромеро, председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр "недавно посетил Иорданию, Египет и Израиль и обсудил вопросы партнерства НАТО с каждой из стран, а также их роль в обеспечении безопасности в регионе".

Кроме того, по данным Ромеро, в Египте натовский военачальник обсудил сотрудничество в вопросах дерадикализации страны и в противодействии терроризму, а в Израиле - сотрудничество в вопросах военной инновации, борьбе с терроризмом и возникающими вызовами в сфере безопасности.