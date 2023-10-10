LG Electronics в III квартале увеличил чистую прибыль на 33%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics в третьем квартале увеличил операционную прибыль на треть – до 996,7 млрд вон ($740 млн), говорится в предварительном отчете компании.

Выручка, как ожидается, снизилась на 2,2% до 20,714 трлн вон.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют прибыль компании на уровне 832,9 млрд вон при выручке в 20,87 трлн вон.

Показатели прибыли и выручки в июле-сентябре были одними из лучших в истории LG, отмечается в сообщении.

Окончательные финансовые результаты компания опубликует позднее в этом месяце.

Котировки акций LG взлетели на 7% по итогам торгов во вторник. Рыночная стоимость компании с начала текущего года увеличилась на 21,5% (до 16,8 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi прибавил 7,4%.