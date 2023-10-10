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Ирландия планирует ежегодно отчислять более 6 млрд евро в два суверенных фонда

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ирландия планирует ежегодно отчислять более 6 млрд евро бюджетных доходов в два суверенных фонда, один из которых предназначен для поддержки экономики в случае потенциального кризиса.

В прошлом году Ирландия зафиксировала профицит бюджета в размере 2,9% ВВП благодаря росту поступлений по корпоративному налогу. В стране зарегистрированы европейские подразделения ряда крупных американских компаний, включая Apple Inc., Microsoft Corp. и Pfizer Inc.

Во вторник министр финансов Ирландии Майкл Макграт заявил, что правительство намерено ежегодно отчислять сумму в размере 0,8% номинального ВВП, или 4,3 млрд евро, в фонд Future Ireland в 2024-2035 гг. Средства этого фонда могут использоваться на пенсионное обеспечение и медицинские нужды, а также инициативы в сфере декарбонизации и цифровизации, пишет газета Financial Times.

В правительстве ожидают, что к 2035 году объем этого фонда будет близок к 100 млрд евро при условии, что ежегодная доходность от инвестирования его средств будет составлять около 4%.

Целью создания второго фонда, в которые правительство Ирландии планирует отчислять 2 млрд евро в год до 2030 года включительно, являются инвестиции в инфраструктуру и климатические проекты.

Согласно прогнозу ирландского Минфина, профицит бюджета страны в текущем году составит 8,8 млрд евро, или 3% ВВП.

Ирландия
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