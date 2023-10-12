Российская штурмовая авиация наносит удары по ВСУ на донецком направлении

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Российские военные наносят удары по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, в том числе в районе Авдеевки, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

По его словам, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в Клещеевке и Первомайском (ДНР).