Военные РФ сообщили об отражении двух атак ВСУ на красно-лиманском направлении

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Центр" сообщили о срыве двух атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении.

"На красно-лиманском направлении в районах Торского и Ямполовского участков действиями подразделений группировки войск "Центр" огнем артиллерии, ударами авиации сорваны и отражены две попытки атак штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

По его словам, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовка, Червоная Диброва и Торского.

Савчук заявил, что потери украинской армии составили: около 30 военнослужащих, две БМП, три боевые бронированные машины и два пикапа.

"Средствами противовоздушной обороны сбит беспилотный летательный аппарат украинских войск в районе населенного пункта Приволье", - сказал он.

По данным Савчука, в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских расчетов ВСУ.