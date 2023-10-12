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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Великобритания усилит военное присутствие на востоке Средиземного моря

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Британские военные перебросят дополнительные силы на восток Средиземного моря, чтобы выразить поддержку Израилю, проводящему военную операцию в секторе Газа, пишет The Gyardian.

Отмечается, что в данный район перебросят два корабля (один десантный и один эвакуационный) британских ВМС, патрульные самолеты и несколько вертолетов. Одной из задач британских сил в восточных районах Средиземного моря будет, как сообщает газета, "отслеживание угроз для региональной стабильности".

Кроме того, военные, если это потребуется, окажут поддержку Армии обороны Израиля.

Великобритания Израиль сектор Газа
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