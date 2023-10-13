Путин примет участие в саммите СНГ в Бишкеке

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в саммите СНГ в Бишкеке, в ходе которых будут определены задачи объединения на 2024 год и подписан ряд документов.

В саммите, кроме Путина, примут участие президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ранее стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян в Бишкек не приедет.

Сначала президенты пообщаются в узком составе, затем к переговорам подключатся члены делегаций.

По итогам саммита ожидается подписание пакета совместных документов. Как ранее рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, в частности, планируется подписать договор об учреждении международной организации по русскому языку, принять заявление о поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения, а также объявить Самарканд культурной столицей СНГ в 2024 году.

"Отмечу еще одно решение, которое планируется принять. Это решение об учреждении статусов наблюдателя и партнера СНГ. Это решение позволит максимально широкому кругу дружественных государств и организаций наладить постоянное и эффективное сотрудничество с нашей организацией", - добавил он.

По словам Ушакова, в ходе саммита участники "подведут итоги взаимодействия на площадке СНГ в текущем году, а также определят основные задачи на перспективу, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам".

Помощник Путина отметил, что особое внимание в ходе саммита будет уделено тематике обеспечения безопасности на пространстве СНГ. Ожидается принятие ряда решений по усилению координации в борьбе с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным распространением наркотиков и коррупцией.

"Наш президент проинформирует партнеров об основных приоритетах российского председательства в СНГ в 2024 году", - сказал Ушаков.