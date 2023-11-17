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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Кремль готовится к виртуальному саммиту G20 22 ноября

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле идет подготовка к участию президента Владимира Путина в виртуальном саммите "Большой Двадцатки", который созывается 22 ноября, сообщил его прасс-секретарь Дмитрий Песков.

"Ведется подготовка к участию президента", - подтвердил он, отвечая на вопрос об участии Путина в виртуальном саммите G-20.

Последний саммит G20 прошел в сентябре 2023 года в Индии. Индия председательствовала в "двадцатке" с декабря 2022 года, в сентябре она передала это председательство Бразилии, которая примет саммит G20 в ноябре 2024 года. После саммита премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил провести в ноябре виртуальную дискуссию по следам сентябрьского саммита.

5 октября Путин заявил на Валдайском форуме, что воздержался от поездок на саммиты БРИКС и "двадцатки" с тем, чтобы не создавать проблемы друзьям, которые их организуют.

G20 Дмитрий Песков Владимир Путин
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