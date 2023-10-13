Выходы астронавтов в космос с МКС перенесены на 19 и 30 октября

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Выходы астронавтов в открытый космос с американского сегмента Международной космической станции (МКС), отложенные из-за утечки из радиатора модуля "Наука", назначены на 19 и 30 октября, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Первоначально выходы планировалось провести 12 и 20 октября, однако из-за утечки теплоносителя резервного контура радиатора модуля "Наука" 9 октября специалисты приняли решение отложить их на некоторое время и дать возможность инженерам завершить анализ ситуации.

По данным управления, 19 октября астронавт NASA Лорал О'Хара и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен выйдут из шлюза Quest для сбора данных о возможном наличии микроорганизмов на поверхности станции. Астронавтам также предстоит заменить камеру на ферме с левой стороны станции и выполнить ряд других технических задач для будущих выходов в открытый космос.

В ходе второго выхода, 30 октября, О'Хара и другой астронавт NASA Жасмин Могбели должны будут демонтировать неисправную электронику с антенны связи на ферме с правой стороны станции и заменить одно из креплений, которое позволяет направлять солнечные панели МКС в сторону Солнца.

На станции продолжает работать экипаж 70-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.