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NASA отложило выходы в открытый космос с МКС из-за повреждения модуля "Наука"

NASA отложило выходы в открытый космос с МКС из-за повреждения модуля "Наука"
Фото: NASA via Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Выходы астронавтов в открытый космос с американского сегмента Международной космической станции (МКС), запланированные на 12 и 20 октября, откладываются на неопределенный срок из-за утечки теплоносителя резервного контура радиатора модуля "Наука", сообщило в среду Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Два выхода в открытый космос с американского сегмента, первоначально запланированные на четверг, 12 октября, и пятницу, 20 октября, отложены на время анализа ситуации. Новые даты будут объявлены позже", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

"Команды специалистов на Земле продолжают искать причину утечки", - отметили в NASA.

Планировалось, что 12 октября с борта станции для сбора данных о возможном наличии на ее поверхности микроорганизмов выйдут американский астронавт Лорал О'Хара и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен. 20 октября О'Хара вместе с другим астронавтом NASA Жасмин Могбели должны были бы демонтировать неисправную электронику с одной из антенн связи.

9 октября в "Роскосмосе" сообщили об утечке теплоносителя из резервного контура радиатора на модуле "Наука" российского сегмента МКС. По данным госкорпорации, основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, экипажу и станции ничего не угрожает.

Позже в NASA сообщили, что, по данным диспетчеров "Роскосмоса", утечка из радиатора прекратилась. Также об этом свидетельствуют снимки с внешних камер станции.

На станции продолжает работать экипаж 70-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

NASA МКС США
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