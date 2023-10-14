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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Убит координатор атак ХАМАС на населенные пункты у границы с Газой

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Палестинский полевой командир Али Кади убит в субботу в результате совместной операции израильской армии и службы общей безопасности Израиля (Шабак), сообщает The Jerusalem Post.

"Самолет армии обороны Израиля в координации со службой "Шабак" в субботу уничтожил Али Кади, который командовал отрядом "Накба", входящий в группировку ХАМАС", - сообщает газета.

По израильским данным, он координировал нападения на израильские населенные пункты близ границы с сектором Газа в прошлые выходные.

Издание напоминает, что в 2005 году Али Кади арестовывали по обвинениям в похищениях и убийствах израильтян. В 2011 году он попал в список из более тысячи палестинцев, которых обменяли на находившегося в плену у палестинцев израильского солдата Гилада Шалита.

Хроника 07 – 14 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа
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