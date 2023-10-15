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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

В Польше в воскресенье состоятся парламентские выборы

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Граждане Польши в воскресенье отправятся на выборы, исход которых определит состав парламента страны и, следовательно, состав правительства на ближайшие четыре года.

На выборах определятся 560 членов Национального собрания Польши: 460 депутатов сейма и 100 членов сената. Избирательные участки в стране будут открыты с 7:00 до 21:00 по местному времени.

Исход голосования покажет, удастся ли правящей консервативной партии "Право и справедливость" сохранить власть, или же ее получит оппозиционная либеральная "Гражданская коалиция".

Польская правящая консервативная партия "Право и справедливость" находится у власти последние восемь лет. В 2015 году она получила большинство по итогам выборов и сформировала однопартийное правительство во главе с Беатой Шидло, которую впоследствии сменил действующий до сих пор премьер Матеуш Моравецкий. В 2019 году на очередных парламентских выборах партии вновь удалось заручиться уверенной поддержкой большинства, после чего правительство Моравецкого продолжило работать практически в том же составе, что и раньше. Председатель партии - Ярослав Качиньский.

Оппозиционная либеральная "Гражданская коалиция" состоит из партий "Гражданская платформа" и "Польская инициатива", а также "Партии зеленых". Лидером этой коалиции считается бывший председатель Евросовета Дональд Туск.

Кроме того, в выборах примет участие партия "Новые левые" во главе с Влодзимежом Чажастым и Робертом Бедронем (коалиция "Левые"), коалиция "Третий путь", куда входят партии "Польша 2050" и "Польская народная партия", их лидеры: Владислав Косиняк-Камыш и Шимон Головня. А также: коалиция "Конфедерация свободы и независимости" ("Новая надежда" и "Национальное движение", лидеры: Славомир Ментцен и Кшиштоф Босак) и партия Немецкое меньшинство во главе с Рышардом Галлой.

По данным предвыборных опросов, проведенных европейскими СМИ, за правящую партию готовы проголосовать 37%, за партию Туска - около 31%. Голоса остальных избирателей распределятся между "Левыми" (около 10%), коалицией "Третий путь" (около 11%) и коалицией "Конфедерация свободы и независимости" (около 9%). При этом многие избиратели к моменту проведения опроса заявили, что не определились с выбором.

Кроме того, в воскресенье в Польше пройдет референдум, на котором поднимут четыре вопроса: о повышении пенсионного возраста, о ликвидации барьера на границе с Белоруссией, о принятии мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока и о продаже госактивов иностранным компаниям.

Польша
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