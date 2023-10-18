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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Глава ЕК заявила, что поддержка Израиля не противоречит гумпомощи сектору Газа

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, посетив в Израиле кибуц, подвергшийся нападению ХАМАС, заявила принимающей стороне о необходимости помощи палестинцам.

"В присутствии спикера Кнессета я очень четко сказала, что террористами являются именно ХАМАС, а не палестинский народ. То есть мы должны заботиться о палестинском народе и его гуманитарных потребностях. Нет никакого противоречия в том, чтобы проявлять солидарность с Израилем и действовать ради гуманитарных нужд палестинцев", - отметила глава ЕК на пресс-конференции в Брюсселе вечером во вторник после завершения видеосовещания европейских лидеров по событиям на Ближнем Востоке.

Она напомнила об увеличении в три раза объема гуманитарной помощи ЕС для палестинского населения и об организации гуманитарного воздушного моста в Египет для быстрой доставки помощи через границу в сектор Газа.

"Мы также объясняем израильским властям, что обеспечение Газы водой крайне важно. Это основное право человека", - сказала фон дер Ляйен.

Она отвергла подозрения в том, что финансовая помощь ЕС Палестинской национальной администрации утекает к террористическим организациям.

"Что касается более широкого вопроса финансовой поддержки и помощи в целях развития Палестины, мне не известно о том, чтобы какое-либо финансирование ЕС направлялось какой-либо террористической организации. И так должно оставаться. Именно поэтому мы проводим внутреннюю проверку и будем координировать свои действия с государствами-членами, проводящими свои собственные проверки", - заверила председатель Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен сектор Газа Израиль Евросоюз
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