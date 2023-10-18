Военные Израиля призвали жителей Газы эвакуироваться в район Аль-Маваси

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля призывает жителей Газы эвакуироваться в район Аль-Маваси, где по мере необходимости им будет оказываться международная гуманитарная помощь.

"Армия обороны Израиля продолжает призывать жителей северной части сектора Газа и города Газа эвакуироваться в район Аль-Маваси, к югу от Вади-Газа", - говорится в сообщении военных.

"Армия обороны Израиля рекомендует эвакуироваться на открытые участки в западной части Хан-Юниса, в районе Аль-Маваси", - уточнили они.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.