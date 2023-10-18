Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Военные Израиля призвали жителей Газы эвакуироваться в район Аль-Маваси

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля призывает жителей Газы эвакуироваться в район Аль-Маваси, где по мере необходимости им будет оказываться международная гуманитарная помощь.

"Армия обороны Израиля продолжает призывать жителей северной части сектора Газа и города Газа эвакуироваться в район Аль-Маваси, к югу от Вади-Газа", - говорится в сообщении военных.

"Армия обороны Израиля рекомендует эвакуироваться на открытые участки в западной части Хан-Юниса, в районе Аль-Маваси", - уточнили они.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.

Хроника 07 – 18 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 18 октября

Путин в среду проведет переговоры с Си Цзиньпином

Путин в среду проведет переговоры с Си Цзиньпином

Совбез ООН в среду обсудит события на Ближнем Востоке и удар по больнице в Газе

Совбез ООН в среду обсудит события на Ближнем Востоке и удар по больнице в Газе

Палата представителей США не смогла избрать нового спикера

Обострение палестино-израильского конфликта

Иордания отменила саммит с лидерами США, Египта и Палестины

Мишель заявил о возможных проблемах с мигрантами с Ближнего Востока для Европы

Мишель заявил о возможных проблемах с мигрантами с Ближнего Востока для Европы

Белый дом подтвердил поставку ракет ATACMS на Украину

Обострение палестино-израильского конфликта

Аббас отказался от встречи с Байденом после удара по больнице в секторе Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

В Газе заявили о гибели не менее 500 человек при авиаударе Израиля по больнице

Что произошло за день: вторник, 17 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });