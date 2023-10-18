SpaceX планирует осуществить 144 запуска ракет на орбиту в следующем году

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX планирует провести 144 запуска своих ракет-носителей на орбиту в 2024 году, сообщил в среду вице-президент компании по безопасности полетов Уильям Герстенмайер.

"В этом году мы попытаемся провести 100 запусков (...) что касается следующего года - мы хотим увеличить частоту запусков до 12 в месяц или же 144 запусков (за год - ИФ) - это наша цель", - сказал Герстенмайер в ходе слушания подкомитета Сената США по космосу и науке.

Он отметил, что к настоящему времени SpaceX уже осуществила 74 запуска, а также провела испытательный полёт новой ракеты для высадки людей на Луну Starship. Попытка окончилась аварией, однако, по словам вице-президента, даже неудачный запуск дал специалистам большой объём полезной информации для будущих пусков.