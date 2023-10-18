Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

SpaceX планирует осуществить 144 запуска ракет на орбиту в следующем году

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX планирует провести 144 запуска своих ракет-носителей на орбиту в 2024 году, сообщил в среду вице-президент компании по безопасности полетов Уильям Герстенмайер.

"В этом году мы попытаемся провести 100 запусков (...) что касается следующего года - мы хотим увеличить частоту запусков до 12 в месяц или же 144 запусков (за год - ИФ) - это наша цель", - сказал Герстенмайер в ходе слушания подкомитета Сената США по космосу и науке.

Он отметил, что к настоящему времени SpaceX уже осуществила 74 запуска, а также провела испытательный полёт новой ракеты для высадки людей на Луну Starship. Попытка окончилась аварией, однако, по словам вице-президента, даже неудачный запуск дал специалистам большой объём полезной информации для будущих пусков.

SpaceX
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер Великобритании в четверг посетит Израиль

Администрация Байдена планирует запросить $60 млрд для Украины

Президенты США и Египта договорились о доставке гумпомощи в Газу через КПП Рафах

Байден на этой неделе выступит с обращением к нации по Израилю и Украине

Байден на этой неделе выступит с обращением к нации по Израилю и Украине

Палата представителей Конгресса снова не смогла избрать спикера

Палата представителей Конгресса снова не смогла избрать спикера

Соцсесть X опробует новую платную подписку для борьбы с ботами и спамом

Соцсесть X опробует новую платную подписку для борьбы с ботами и спамом

Байден вылетел из Израиля

Россия направила гуманитарную помощь в сектор Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" сообщила об обстреле израильских военных постов у границы с Ливаном

"Хезболла" сообщила об обстреле израильских военных постов у границы с Ливаном

В Грузии не оставляют планов привлечь президента к уголовной ответственности

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });