Российские военные заявили о 16 нарушениях в небе Сирии со стороны коалиции во главе с США

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Авиация западной антитеррористической коалиции коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 4 случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Кулить на брифинге в среду.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений воздушного пространства Сирии "двумя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon, самолетом радиотехнической разведки и наблюдения МС-12W и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".

Кулить сообщил также, что в районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб в результате снайперского огня со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных сил убит один сирийский военнослужащий.

"В результате сброса и подрыва гранаты с беспилотного летательного аппарата, запущенного террористами из района населенного пункта Фатира провинции Идлиб, трое сирийских военнослужащих получили ранения", - добавил замруководителя ЦПВС.