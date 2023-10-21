Военные РФ сообщили о 14 нарушениях со стороны коалиции в небе над Сирией

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Авиация западной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано два случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Кулить на брифинге в пятницу.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений воздушного пространства Сирии "тремя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Rafale, модульным разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции".