ВКС РФ нанесли удары по подземным складам с боеприпасами боевиков в Сирии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - ВКС России продолжили нанесение ударов по объектам незаконных вооруженных формирований в Сирии ввиду непрекращающихся провокаций со стороны террористических группировок, действующих в Идлибской зоне деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в районе Иштебрак уничтожены подземные склады террористов, на которых осуществлялось хранение материальных средств и боеприпасов для РСЗО", - сообщил Кулить на брифинге в четверг.

Он также заявил, что авиация западной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано два случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить.

Кроме того, по его словам, "в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений парой истребителей F-15, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale, модульным разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 12 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок: в провинции Идлиб - восемь обстрелов, в провинции Латакия - четыре обстрела. Ранение получили трое сирийских военнослужащих, сообщил также замруководителя ЦПВС.

"За сутки из оккупированной США зоны Эт-Танф, где в лагере беженцев "Эр-Рукбан" сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация, обеспечен выход пяти беженцев", - добавил Кулить.